Депутат Хинштейн обиделся на шутки Урганта про "учения по отключению России от интернета"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обиделся на шутки над его инициативой по "проведению учений по отключению от "мировой паутины". Он считает, что такое отключение – "вполне реальная угроза".

"Вижу, мое предложение - подумать над проведением учений по отключению "мировой паутины" - вызвало неоднозначную, в т.ч. и ёрническую реакцию. Между тем, отключение России от интернета извне (рукотворное или в результате масштабного сбоя) - отнюдь не фантастика, а вполне реальная угроза", - написал парламентарий в своем Telegram-канале после того, как посмотрел скетч в "Вечернем Урганте", посвященный этой инициативе.

Хинштейн напомнил, что из-за этой угрозы "начал создаваться "устойчивый рунет", как механизм автономного обеспечения интернета в РФ". "Однако важно понимать, как система поведёт себя в жизни, если отключение произойдёт; насколько "устойчивый рунет" готов к новым вызовам. Никого ведь не удивляют учения по гражданской обороне, когда люди натягивают противогазы? Или учебные пожарные тревоги?", - добавляет Хинштейн.

Он считает, что в этом вопросе "точно нет ничего смешного, в чем все мы могли убедиться на прошлой неделе, когда "рухнули" многие соцсети и мессенджеры (только не российские!)".

В своем шоу Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев сравнили "учения по отключению интернета" с опрессовками и предложили даже вывешивать на госуслугах график "веерного отключения интернета" по районам.