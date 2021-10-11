В Москве женщина с двумя малолетними детьми выпала из окна многоэтажки – все погибли

В Москве 34-летняя женщина выпала из окна многоэтажки с двумя детьми – четырех лет и месячным младенцем. Все трое погибли.

"Тела женщины 1987 г.р. и двух малолетних детей 2018 и 2021 г.р. с телесными повреждениями характерными для паления с высоты обнаружены под окнами жилого дома на ул. Левобережная", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).