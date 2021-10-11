Россиян предложили штрафовать на 5 тыс. рублей в месяц за отказ от вакцинации против COVID-19

В России предложили ввести штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса, поскольку это создает сильную нагрузку на систему здравоохранения. Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сравнивает отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые в обществе принято платить сбор.

"Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжёлым грузом ложатся на систему здравоохранения", - заявил эксперт в эфире радио "Говорит Москва".

Вирусолог даже рассчитал размер такого штрафа, который предлагает сделать ежемесячным: "Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мер для тех групп населения, где риск очень высокий. Если говорить про сумму, то, наверное, если мы думаем от ущерба от одного случая, то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной".