Сборная Франции выиграла Лигу наций, завоевав пятый крупный турнир

Сборная Франции по футболу выиграла Лигу наций UEFA сезона 2020/2021.

В решающем матче французы одержали волевую победу над Испанией. Финал завершился со счётом 2:1. На гол Микеля Оярсабаля (64-я минута) "трёхцветные" ответили мячами Карима Бензема (66) и Килиана Мбаппе (80).

Бронзовые награды турнира завоевала Италия, накануне одолевшая команду Бельгии с аналогичным счётом 2:1.

Для тренера Франции Дидье Дешама трофей стал вторым после победы на чемпионате мира 2018 года. Всего же на счету "синих" теперь пять крупных международных титулов, включая два чемпионата Европы (1984, 2000) и два чемпионата мира (1998, 2018).