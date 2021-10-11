Бастрыкин заинтересовался инцидентом в Новосибирске со школьницей, которой повредили глаз

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки действий руководства школы в Новосибирске, в которой ученице повредили глаз линейкой.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, должностные лица учебного заведения не предприняли мер по жалобам родителей учеников о неправомерных действиях ряда учащихся. Это привело к тому, что девочке линейкой травмировали глаз.

По данному факту организовано проведение проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.