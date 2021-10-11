11 Октября 2021
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Спутник Лайт (2021) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

The Times of India: Индия может направить 4 млн доз "Спутника Лайт" в РФ

Индийское правительство дало добро фармацевтической компании Hetero Biopharma Limited экспортировать 4 млн доз вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт" местного производства в Россию.

Как сообщает издание The Times of India со ссылкой на источники, такое решение принято на фоне того, что в Индии препарат уже производится, при этом он еще не получил разрешение на использование.

Напомним, из 500 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства, которые Россия планирует произвести в текущем году, значительная часть будет изготовлена в Индии.

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The Times of India: Индия может направить 4 млн доз "Спутника Лайт" в РФ

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Теги: Индия, коронавирус Спутник лайт



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