07 Января 2021
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Происшествия СЗФО Мурманская область
Мурманск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

В Мурманской области выясняют, действительно ли взорвались фонарики, подаренные детям губернатором

В Мурманской области прокуратура выясняет, действительно ли в квартирах взрывались фонарики, которые детям подарили от имени губернатора региона.

"Прокуратурой Мурманской области проводится проверка по сведениям из средств массовой информации о взрывах кемпинговых фонарей из комплектов детских новогодних подарков. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

О взрывах фонариков ранее сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, эти подарки раздавали от имени губернатора. Всего было роздано около четырёх тысяч таких наборов "На Севере жить". Речь идёт о китайских кемпинговых фонарях с диско-шаром (точно такие же можно купить на Али-Экспресс за 500 руб.). Несколько родителей пожаловались в соцсетях, что подарочки неожиданно взорвались. Сообщается, что в одном из случаев осколки пробили цветочный горшок и диван.

 

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В Мурманской области выясняют, действительно ли взорвались фонарики, подаренные детям губернатором

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Теги: взрыв фонарика, подарок от губернатора



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