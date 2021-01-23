В МИД после несогласованных митингов заявили о вмешательстве США во внутренние дела России

Министерство иностранных дел России заявило о вмешательстве Америки по внутренние дела нашей страны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Посольство США в Москве сообщили Накануне.RU в МИД РФ, не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах.

"По сути, речь идёт о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних", - полагают в министерстве.

Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порождённого социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия.

"Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Руководству посольства США предстоит серьёзный разговор в МИД России", - уточнили в МИД.

Напомним, сотрудники Главного следственного управления СКР начали проверки информации о столкновении с силовиками в Москве, случившемся в рамках несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального.