24 Января 2021
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коллаж, турция, ливия, боевики, оружие (2019) | Фото: ФБА «Экономика сегодня»

Стало известно, как США используют радикальные группировки в Ливии

Методы Соединенных Штатов, которые привыкли работать с террористическими группировками, эволюционируют. Радикальные элементы в Ливии были легализованы через посты в Правительстве национального согласия. Как и зачем это происходит, объяснил военный эксперт Борис Рожин.

О том, что практика «отмывания» боевиков и бандитов активно используется американцами в Триполи, подтвердил российский социолог Максим Шугалей в своем интервью для портала «Вести.ru». Весной 2019 года он проводил социологические исследования в Ливии и был захвачен вооруженной группировкой RADA, которая продержала его в своем плену полтора года.

Шугалей рассказал, что Соединенные Штаты выстроили в Ливии принципиально новую систему управления террористами и бандитами для того, чтобы использовать их в своих целях. Проводя их легализацию через Правительство национального согласия, по словам российского социолога, они создают угрозу для европейских государств.

Боевики на государственных постах

Военный эксперт Борис Рожин в комментарии нашему изданию напомнил, что различные группировки уже давно интегрированы в квазипарамилитарные формирования, которые действуют в Триполи и его окрестностях.

«Там по-прежнему существует конгломерат бандитских и террористических формирований. Все эти группировки устраивает их нынешний статус. Когда ПНС хочет уладить междоусобный конфликт между несколькими группировками, или заручиться поддержкой одной из них, то происходит торговля должностями, контролем над определенными районами. Это позволяет таким людям с крайне сомнительной репутацией легализоваться, в том числе на государственных постах», — объяснил военный эксперт.

Стандартная практика США

Использование Соединенными Штатами радикальных группировок для достижения собственных целей в разных регионах мира является стандартной практикой.

«Такая политика применялась для противодействия СССР в Афганистане за счет поддержки «Талибана» и моджахедов. Позднее, с «нулевых», началась работа с такими террористическими организациями как «Братья мусульмане», «Аль-Каида», «Исламское государство» (запрещены в РФ), появившегося также не без помощи американцев. Соединенные Штаты Америки считают, что цель оправдывает средства. В Ливии они никак не препятствовали формированию радикальных группировок, причем происходило это во времена администрации Барака Обамы, при которой была осуществлена агрессия против этой страны. С приходом Байдена можно ожидать, что политика Вашингтона в североафриканском государстве опять же будет нацелена на заигрывание с радикальным исламом», — предполагает военный эксперт.

По словам Бориса Рожина, это негативно отражается прежде всего на южных европейских странах, где существует целый ряд проблем с мигрантами, и имеет долгосрочные последствия для экономики и социальной сферы всего Европейского союза. В этом плане цели Вашингтона имеют долгосрочный характер.

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Стало известно, как США используют радикальные группировки в Ливии

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Теги: борис рожин, ливия, радикальные группировки, правительстве национального согласия, шугалей, талибан, соединенные штаты



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