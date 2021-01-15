Журналистов не пустят в аэропорт для освещения прибытия Навального в Москву

Московский аэропорт "Внуково" не примет журналистов для освещения возвращения Алексея Навального из Берлина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе аэропорта.

Это решение было принято в связи с ограничениями введенными из-за коронавируса, а также в целях обеспечения безопасности пребывания пассажиров и гостей.

Тем не менее в пресс-службе заверили, что "видео прибывающих пассажиров рейса авиакомпании "Победа" 17 января 2021 года будет предоставлено".

Напомним, ранее Владимир Жириновский выступил с красочным спичем по поводу возвращения в Россию Алексея Навального (тот анонсировал свой прилет на 17 января) и возможного задержания оппозиционера, объявленного в розыск.

12 января стало известно, что ФСИН России обратилась в суд о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В декабре ведомство сообщило, что условно осужденный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". 28 декабря оппозиционеру направили уведомление о необходимости посетить ФСИН.