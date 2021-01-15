Захарова призвала давить на руководство соцсетей, которые блокируют неугодные страницы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с блокировкой официального Twitter-аккаунта российской антиковидной вакцины "Спутник V". Напомним, накануне страница была заблокирована без объяснения причин, только спустя несколько часов в администрации соцсети дали объяснения – якобы, страницу пытались взломать некие хакеры из одного из американских штатов.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, проблема блокировки официальных страниц политиков, СМИ, организаций и т.д. в социальных сетях "требует моментальной реакции". Захарова призвала "создавать ситуацию дискомфорта для руководства компаний-владельцев этих сетей".

"Если западное сообщество только сейчас ужаснулось тому произволу, который происходит в социальных сетях, то мы имеем дело с этим достаточно давно. Заблокировали официальные аккаунты наших представителей, представительств, политиков, средств массовой информации. Самое важное на сегодняшний момент - это моментально реагировать на блокировку привлечением внимания к ней", - заявила Захарова во время брифинга.

Напомним, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) призвали пользователей обращаться к руководству соцсети с требованием разблокировать страницу вакцины.

"Хочется поблагодарить дипломата за внимание к проблеме. Незамедлительная реакция действительно важна в подобных вопросах и во всем, что имеет отношение к борьбе с пандемией", - говорится в сообщении Telegram-аккаунта "Спутника V" в адрес Захаровой.