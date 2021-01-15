15 Января 2021
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Twitter (2012) | Фото:b2blogger.com

Ограничен доступ к аккаунту "Спутника V" в Twitter

Доступ к аккаунту российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Twitter временно ограничили.

Из сообщения соцсети следует, что действие учетной записи ограничено из-за того, что от ее имени "выполнялись необычные действия". В Российском фонде прямых инвестиций выясняют причину блокировки, говорится в сообщении в аккаунте вакцины в Facebook.

РФПИ просит всех подписчиков обратиться в Twitter с просьбой восстановить доступ к аккаунту.

По данным РФПИ, отечественным препаратом "Спутник V" привились более 1,5 млн человек.

Как сообщалось, вскоре в России начнётся производство десятков миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Производители вакцины улучшили свои производственные планы и смогут производить указанные объёмы доз, начиная с февраля.

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Ограничен доступ к аккаунту "Спутника V" в Twitter

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Теги: Twitter, вакцина, Спутник V



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