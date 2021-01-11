Из-за гибели под Тюменью постояльцев частного дома престарелых возбуждено второе дело

Из-за смерти в Боровском семи постояльцев частного дома престарелых возбуждено второе уголовное дело, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

По версии следствия, трагедия стала возможной из-за некачественной работы органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также контролирующих органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Напомним, по данным следствия, 9 января в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми погибшими, которые жили у неё в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата арестована, ей предъявлено обвинение.