11 Января 2021
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Происшествия Тюменская область
Пожар, дом престарелых, Боровский (2021) | Фото: vk.com, &quot;Боровский Luxury&quot;

Из-за гибели под Тюменью постояльцев частного дома престарелых возбуждено второе дело

Из-за смерти в Боровском семи постояльцев частного дома престарелых возбуждено второе уголовное дело, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.
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По версии следствия, трагедия стала возможной из-за некачественной работы органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также контролирующих органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Напомним, по данным следствия, 9 января в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми погибшими, которые жили у неё в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата арестована, ей предъявлено обвинение.

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Из-за гибели под Тюменью постояльцев частного дома престарелых возбуждено второе дело

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Теги: дом престарелых, Боровский, пожар



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