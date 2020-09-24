Вологодская область будет справляться с экономическими вызовами без привлечения коммерческих кредитов в региональный бюджет

Заместитель губернатора, начальник департамента финансов правительства Вологодской области Валентина Артамонова выступила с докладом об исполнении областного бюджета за 2019 год на публичных слушаниях, которые прошли накануне в региональном заксобрании, передает корреспондент Накануне.RU.

По информацииАртамоновой, за прошлый год основная стратегическая цель бюджетной политики региона была достигнута: обеспечены устойчивость и сбалансированность областного и местных бюджетов.

Объем доходов бюджета Вологодской области впервые превысил 100 млрд. рублей и составил 105,3 млрд. с ростом к уровню 2018 года на 15,8 млрд. рублей.

Экономика региона в 2019 году показала рост. По сравнению с 2018 годом промышленное производство увеличилось на 1,9%, сельскохозяйственное производство - на 8,5%. Увеличилась реальная заработная плата. По оценке Национального рейтингового агентства, улучшились позиции Вологодской области среди субъектов Российской Федерации в рейтинге инвестиционной привлекательности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

С началом реализации национальных проектов значительно увеличился объем безвозмездной финансовой помощи из федерального бюджета. В 2019 году объем безвозмездных поступлений составил 21,8 млрд. рублей, что выше уровня 2018 года на 10,1 млрд.рублей, или в 1,9 раза. Бюджет области исполнен с профицитом в сумме 9,4 млрд. рублей. По абсолютной величине профицита регион занимает 7е место среди регионов страны.

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 82,3 млрд. рублей, или на 99,52 % к плану. Расходы увеличились к уровню 2018 года на 20,7 млрд. рублей, или в 1,3 раза, при этом на развитие региона направлено в два раза больше чем в 2018 году, - 20 млрд. Приоритетным направлением расходной части бюджета стали расходы социального характера, которые направлены на повышение качества жизни и благополучия вологжан.

При этом, за 2019 год объем госдолга области сокращен на 5 млрд. рублей, в том числе досрочно полностью погашены банковские кредиты в сумме 4,1 млрд. На 1 января 2020 года объем государственного долга составил 15,7 млрд. рублей, или 22,6 % от собственных доходов областного бюджета. По уровню долговой нагрузки среди субъектов РФ Вологодчина занимает 22 место.

Все это позволило создать финансовый резерв средств на 2020 год, за счет которого удается обеспечивать сбалансированность бюджета в текущем году и справляться с вызовами, которые субъект испытывает в связи с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Наиболее существенно сократились поступления налога на прибыль. Порядка 1,5 млрд. рублей составляют ежемесячные потери по налогу на прибыль за последние 6 месяцев.

Уже с февраля доходы Вологодской области имели отрицательный тренд. Максимальное падение зафиксировано в апреле-мае - более 7 млрд. рублей. В июле-августе доходы складываются ниже уровня 2019 года, но масштабы падения уже меньше, в среднем 1,5 млрд.руб. ежемесячно.

Региональным правительством принимаются все необходимые антикризисные меры, проводится работа по привлечению дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, а также по оптимизации бюджетных расходов.

В целях частичной компенсации выпадающих доходов Вологодской области оказана дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в объеме 4 млрд. рублей. Продлен период погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, что высвобождает 1,7 млрд. рублей бюджетных средств в 2020 году.

С учетом накопленного на начало года финансового резерва регион сможет сбалансировать областной бюджет без привлечения новых коммерческих кредитов.