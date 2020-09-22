Президент сможет уволить любого министра, даже главу Правительства: подробности законопроекта

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников разъяснил особенности законопроекта о формировании Правительства, который внес в Госдуму президент Владимир Путин.

Так, по словам Крашенинникова, глава государства может освободить от должности любого из членов правительства, в том числе премьер-министра, без роспуска правительства. Вместе с тем председатель правительства будет вправе представлять президенту предложения об освобождении от должности членов кабинета министров, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении. Члены правительства также будут вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом.

Крашенинников отметил, что "новая процедура формирования правительства более прозрачная, поскольку утверждение всех членов правительства будет происходить публично. Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Государственной Думе свою компетентность, ответить на вопросы депутатов, прежде чем будут утверждены на должность", цитирует РИА Новости.

По его словам, в новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров.