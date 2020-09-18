19 Сентября 2020
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Арепливир, лекарство от коронавируса, таблетки, препарат, covid-19 (2020) | Фото: vk.com/public97290447

Стоимость нового препарата против коронавируса привела в ярость россиян

С 21 сентября в российских аптеках появится долгожданное лекарство от коронавируса "Арепливир". Вот только позволить этот препарат себе, судя по всему, сможет не каждый - упаковка в рознице будет стоить от 12 320 руб., сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-производителя "Промомед" Андрея Младенцева.

По его словам в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Также Младенцев заявил, что розничная цена должна быть такой же, как и по государственным поставкам и отметил, что появится новый препарат не во всех аптеках одновременно.

"Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры. Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время", - приводит издание слова главы "Промомеда".

Никаких ограничений на обращение "Арепливира", кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией, осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено.

Арепливир, лекарство от коронавируса, таблетки, препарат, covid-19(2020)|Фото: vk.com/public97290447

Оценить спрос Андрей Младенцев оказался не готов. Он отметил, что компания ведет переговоры об экспорте продукции, в том числе в страны Латинской Америки, Африки и СНГ, включая Казахстан и Узбекистан.

Интернет-пользователей стоимость препарата привела в ярость: "Раньше в Советском союзе все было в дефиците. Но была человечность, совесть и добро! А что сейчас в дефиците в России? Я вам отвечу: в дефиците совесть, добро, человечность", "Что сказать... Большой привет гражданам страны от министерства здравоохранения России! Лечитесь, товарищи, по мере ваших финансовых возможностей", "Цена простого гроба в моргах всего шесть тысяч рублей... То есть одна упаковка лже-лекарства будет стоить дороже чем целых два гроба", "Младенцев сказал, что пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство. Россия , что сказать, а Белоруссии 1,5 миллиарда дать - это норм", "Мне кажется теперь в графе «цель кредита» появится новый пунктик", - эти и куда менее цензурные высказывания заполонили соцсети.

Арепливир, лекарство от коронавируса, цена(2020)|Фото: vk.com/butpark_2

Людей возмущает, что цена препарата оказалась выше прожиточного минимума, который с 2020 г. по России составляет 12130 руб. в месяц.

Один из интернет-пользователей опубликовал скрин интернет-аптеки, уже якобы продающей лекарство. Там цена оказалась еще выше - от 18 тыс. руб.

Арепливир, лекарство от коронавируса, цена(2020)|Фото: vk.com/public97290447

На ситуацию уже отреагировали депутаты. Так, член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, заявила, что государство должно компенсировать гражданам цену на препарат от коронавируса при условии поставленного диагноза и если необходимость в госпитализации отсутствует.

Татьяна Соломатина напомнила, что стоимость лечения пациента от коронавируса в стационаре обходится государству от 10 до 200 тысяч в день в зависимости от формы заболевания.

"Покупку лекарственных препаратов в амбулаторных условиях также надо компенсировать государству", — приводит ее слова "Парламентская газета".

Она также считает, что Правительство должно четко регламентировать планку цены в отношении данного лекарства, чтобы она не взлетела в разы из-за повышенного спроса. По мнению законодателя, несмотря на свою дороговизну, лекарство все равно будет пользоваться повышенным спросом.

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Стоимость нового препарата против коронавируса привела в ярость россиян

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Теги: Арепливир, лекарство от коронавируса, таблетки, препарат, covid-19, цена, мрот



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