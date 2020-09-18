Стоимость нового препарата против коронавируса привела в ярость россиян

С 21 сентября в российских аптеках появится долгожданное лекарство от коронавируса "Арепливир". Вот только позволить этот препарат себе, судя по всему, сможет не каждый - упаковка в рознице будет стоить от 12 320 руб., сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-производителя "Промомед" Андрея Младенцева.

По его словам в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Также Младенцев заявил, что розничная цена должна быть такой же, как и по государственным поставкам и отметил, что появится новый препарат не во всех аптеках одновременно.

"Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры. Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время", - приводит издание слова главы "Промомеда".

Никаких ограничений на обращение "Арепливира", кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией, осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено.

Оценить спрос Андрей Младенцев оказался не готов. Он отметил, что компания ведет переговоры об экспорте продукции, в том числе в страны Латинской Америки, Африки и СНГ, включая Казахстан и Узбекистан.

Интернет-пользователей стоимость препарата привела в ярость: "Раньше в Советском союзе все было в дефиците. Но была человечность, совесть и добро! А что сейчас в дефиците в России? Я вам отвечу: в дефиците совесть, добро, человечность", "Что сказать... Большой привет гражданам страны от министерства здравоохранения России! Лечитесь, товарищи, по мере ваших финансовых возможностей", "Цена простого гроба в моргах всего шесть тысяч рублей... То есть одна упаковка лже-лекарства будет стоить дороже чем целых два гроба", "Младенцев сказал, что пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство. Россия , что сказать, а Белоруссии 1,5 миллиарда дать - это норм", "Мне кажется теперь в графе «цель кредита» появится новый пунктик", - эти и куда менее цензурные высказывания заполонили соцсети.

Людей возмущает, что цена препарата оказалась выше прожиточного минимума, который с 2020 г. по России составляет 12130 руб. в месяц.

Один из интернет-пользователей опубликовал скрин интернет-аптеки, уже якобы продающей лекарство. Там цена оказалась еще выше - от 18 тыс. руб.

На ситуацию уже отреагировали депутаты. Так, член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, заявила, что государство должно компенсировать гражданам цену на препарат от коронавируса при условии поставленного диагноза и если необходимость в госпитализации отсутствует.

Татьяна Соломатина напомнила, что стоимость лечения пациента от коронавируса в стационаре обходится государству от 10 до 200 тысяч в день в зависимости от формы заболевания.

"Покупку лекарственных препаратов в амбулаторных условиях также надо компенсировать государству", — приводит ее слова "Парламентская газета".

Она также считает, что Правительство должно четко регламентировать планку цены в отношении данного лекарства, чтобы она не взлетела в разы из-за повышенного спроса. По мнению законодателя, несмотря на свою дороговизну, лекарство все равно будет пользоваться повышенным спросом.