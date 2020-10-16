17 Октября 2020
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Арепливир, лекарство от коронавируса, таблетки, препарат, covid-19 (2020) | Фото: vk.com/public97290447

Минздрав РФ снизил стоимость препаратов от коронавируса

Цены на лекарства от коронавируса будут снижены. Приказ о предельных ценах установлены на препараты "Авифавир", "Арепливир", "Илсира" издал Минздрав РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, предельная отпускная цена на "Авифавир" (ООО "Кромис") 200 мг, 10 шт.— 1 тыс. руб.; 40 шт.— 4 тыс. руб.; 50 шт.— 5 тыс. руб.; на "Арепливир" (ООО "Промомед Рус") 200 мг, 40 шт.— 4 тыс. руб.; 100 шт.— 10 тыс. руб.; "Илсира" (ЗАО "Биокад") 180 мг/мл, 47 531 руб. 10 коп.

Ранее стало известно, что с 21 сентября в аптеках страны появится долгожданное лекарство от COVID-19 "Арепливир". Сообщалось, что в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, а сама упаковка в рознице будет стоить от 12 тыс. 320 руб. Такая стоимость нового препарата сильно удивила россиян.

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Минздрав РФ снизил стоимость препаратов от коронавируса

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Теги: Авифавир, Арепливир, Илсира, лекарство от коронавируса



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