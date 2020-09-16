16 Сентября 2020
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Спорт В России За рубежом
Алексей Кустов (2020) | Фото: Общественная служба новостей

Экс-глава IAAF Диак и экс-глава ВФЛА Балахничёв приговорены к тюремным срокам во Франции. Последуют и новые наказания?

Сегодня, 16 сентября, парижский суд приговорил экс-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, сейчас - World Athletics) Ламина Диака к четырём годам лишения свободы (два из которых условно) и 500 тыс. евро штрафа по делу об обвинении в коррупции. А бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва — к трём годам тюрьмы. Кроме этого, по данному делу два года тюрьмы получил бывший тренер сборной России по лёгкой атлетике в беге на длинные дистанции Алексей Мельников. Чиновники обвиняются в получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

Спортивный эксперт, член экспертного совета по физической культуре и спорту при Уполномоченном по правам человека в РФ, экс-член президиума ВФЛА Алексей Кустов считает, что история с наказаниями для российских чиновников и спортсменов только набирает обороты. Его экспертное мнение — для Накануне.RU.

— Уголовное расследование длилось около пяти лет. Суд решил осудить Ламин Диака на четыре года. К сожалению, в этот переплёт попали и сотрудники нашей Всероссийской федерации лёгкой атлетики Балахничёв и Мельников, которые были замешаны в допинговых скандалах, решая свои вопросы, начиная с России и заканчивая на международном уровне. Сейчас наступила развязка.

Ну, а что же наши внутренние вопросы? Примерно в то же время Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Григория Родченкова и против ответственных работников ВФЛА. К сожалению, пока никаких результатов нет.

В деле Диака суд установил наличие подкупа должностных лиц. Также и спортсмены заведомо шли на нарушения спортивных правил, принимая запрещённые препараты. Сейчас, я думаю, будет раскрутка этой истории. Я не знаю, куда она уйдёт, и в какой ситуации окажется Россия в данном судебном разбирательстве, и что нас ждёт вообще в 2021 году. Напомню, что ещё и главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса также на днях уволили.

Более того, из непроверенных источников, после сегодняшнего решения ещё 22 россиянина попало под санкции. Ведь есть те, кто взятки берёт, а есть те, кто их даёт. Как это будет всё выглядеть? Я думаю, что в ближайшие дни мы начнём получать полную картину из судебных инстанций Франции.

Ситуация нагнетается перед Олимпиадой в 2021 году (перенесённые Олимпийские игры-2020 в Токио, - прим.). К сожалению, я предполагаю, что идёт планированная акция по отстранению всей сборной России от участия в ОИ-2021. И боюсь предположить, что теперь не пустят даже под нейтральным флагом.

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Экс-глава IAAF Диак и экс-глава ВФЛА Балахничёв приговорены к тюремным срокам во Франции. Последуют и новые наказания?

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Теги: Ламин Диак, Валентин Балахничёв, Алексей Мельников, суд, допинг, пробы, сроки, Алексей Кустов



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