Порошенко просил Байдена обеспечить безвиз с ЕС, чтобы "продать украинскому народу"

Бывший президент Украины Петр Порошенко просил бывшего вице-президента США Джо Байдена обеспечить безвиз с ЕС, чтобы его можно было "продать украинскому народу". Об этом говорится в новой порции компромата, обнародованного депутатом Рады Андреем Дрекачем в форме аудиозаписей.

Ранее Деркач обнародовал аудиозаписи, в которых Порошенко оправдывался перед Байденом за диверсии в Крыму в августе 2016 году, Байден требовал от Порошенко выполнять все указания МВФ, а также требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, занявшегося компанией, в которой состоял сын Байдена.

Новый разговор датирован 16 ноября 2016 года.

"Если [избранный] президент сможет поддержать нас не только относительно "Минска", но и безвизового режима, это будет что-то, что мы сможем продать украинскому народу", - говорит Порошенко через несколько дней после победы Дональда Трампа.

Напомним, безвизовый режим с ЕС был введен в июне 2017 года. Порошенко подал его как "последнее прощай Российской империи".