Безвиз не помог. С Украины за 10 лет уехали 4 млн жителей

С 2010 года Украину покинули 4 млн жителей. Об этом написал украинский министр Дмитрий Дубилет, который привел соответствующий график.

По его словам, миграция носит циклический характер, но отрицательное сальдо только увеличивается. И даже безвиз с ЕС, полученный в июне 2017 года, не помог - украинцы бегут из страны.

Дубилет пообещал сделать так, чтобы они не хотели уезжать. В предыдущем посте он написал, что нужно "сделать, как в Европе". При этом сам же и признал, что миграция в Европу только выросла.

Интересно, что, по официальным данным Укрстата, миграционный прирост все годы положительный.