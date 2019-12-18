04 Октября 2020
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коллаж, толпа, народ, Украина, украинцы, демография, вымирание (2017) | Фото: Накануне.RU

Безвиз не помог. С Украины за 10 лет уехали 4 млн жителей

С 2010 года Украину покинули 4 млн жителей. Об этом написал украинский министр Дмитрий Дубилет, который привел соответствующий график.
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По его словам, миграция носит циклический характер, но отрицательное сальдо только увеличивается. И даже безвиз с ЕС, полученный в июне 2017 года, не помог - украинцы бегут из страны.

Дубилет пообещал сделать так, чтобы они не хотели уезжать. В предыдущем посте он написал, что нужно "сделать, как в Европе". При этом сам же и признал, что миграция в Европу только выросла.

Интересно, что, по официальным данным Укрстата, миграционный прирост все годы положительный.

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Безвиз не помог. С Украины за 10 лет уехали 4 млн жителей

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Теги: Украина, миграция



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