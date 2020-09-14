Васильева рассказала, как в 1990-х громили образование

Экс-министра просвещения, председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева рассказала в эфире радио "Вести ФМ", что в 1990-х годах целенаправленно громили образование.

"Все, что мы имеем сейчас, имеет конкретные точки отсчета, а именно то, что вошло в историю отечественного образования как четвертая школьная реформа, начавшаяся в 1985 году – в перестроечный период. Что же произошло? То же, что и со всей страной. Нужно было в короткий срок забыть "тоталитарное прошлое", которое мешало развиваться, как считали тогда очень многие, нужно было забыть все, что было связано с эпохой социалистического строительства, нужно было в кратчайшие сроки что-то придумать. Помогали придумывать, конечно, люди, сидящие за океаном", - сказала Васильева.

"В 1988 году на Всесоюзном съезде работников образования была принята концептуальная часть реформы. Наследие "тоталитарного прошлого" осуждалось. Впервые было отмечено, что мы зря придумали среднее обязательное образование. Четко указывались шаги, что делать, причем идеологические. Реформаторы понимали, что нужно изменить ментальность, поэтому первый удар пришелся по гуманитарным наукам. За очень короткий срок нужно было написать новые учебники по истории, литературе, языку и экономической географии. Чтобы дети учились уже по другим учебникам", - подчеркнула экс-министр.

Она отметила, что огромную роль играл Фонд Джорджа Сороса "Открытое общество". Причем гранты министерства и гранты Фонда Сороса "сосуществовали рядом". Фонд Сороса дал 5 млн долларов, чтобы в кратчайшие сроки были написаны новые учебники по гуманитарным дисциплинам. Тогда это были "приличные деньги". А министерство обращалось к европейским странам, чтобы они помогли побыстрее напечатать учебники.

В 1997 году Воронежская областная дума категорически выступила против учебника новейшей истории, написанного фондом Сороса, где было сказано, что СССР мешал коалиции победить Германию и Японию, рассказала Васильева.

"Тогда же возник термин "образовательные услуги" . Образование было подано как неотъемлемая часть рыночной экономики. Был введен "образовательный ваучер", - ребенок получает минимум, а все, что сверху, - это платная услуга , чтобы нужно было бороться за ученика", - отметила она.

Васильева добавила, что уже в 1990-1992 гг. возникла идея укрупнения школ , причем с отделением младших классов от всех остальных. В 1997 году было уже по 3-4 линейки учебников по каждому предмету. В 1994 году были даже отменены вступительные экзамены по истории, потому что не знали, что принимать.

"Программа четвертой реформы была закреплена в законе об образовании 1992 года. А в законе 2002 года исчезла и статья о воспитании личности на основе духовно-нравственных ценностей. Также было записано, что есть государственный и региональный компонент образования. То есть это растаскивание образования", - сказала экс-министр.

Она подчеркнула, что нужно все это знать, чтобы понимать, что делать дальше.