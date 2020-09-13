Жириновский обратился в полицию из-за пропавшего баннера ЛДПР в Челябинске

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к начальнику ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенанту Андрею Сергееву с просьбой провести проверку по факту исчезновения агитационного баннера ЛДПР в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

В обращении отмечается, что к лидеру партии поступила информация, что в Челябинске в ночь с 12 на 13 сентября неизвестными лицами был похищен агитационный баннер ЛДПР.

"Прошу Вас дать указание провести проверку по данному факту и привлечь к установленной законом ответственности причастных лиц", - говорится в документе.