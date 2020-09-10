В Когалыме открылся первый в УрФО филиал Русского музея

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время визита в Когалым поучаствовал в открытии филиала Русского музея, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Площадь центра – 500 "квадратов", из которых более 200 определено под выставочное пространство. Филиал в Когалыме стал пятым в России и первым в УрФО. В его состав также входит информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" и ресурсный центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями. В здании работают информационно-образовательный класс, оснащенный персональными компьютерами для доступа к программам медиатеки, а также мультимедийный кинотеатр со зрительным залом на 40 мест. 9 сентября в культурно-выставочном центре представлена выставка "Коллекция Василия Кокорева", состоящая из 48 работ. В составе коллекции – работы Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Василия Тропинина и других.

"Здесь, в Югре, особо заметно, что руководство региона понимает, насколько важна культура, в том числе для развития туризма, – сказал генеральный директор государственного Русского музея Владимир Гусев. – Благодаря открытию этого центра у жителей Когалыма, всего многогранного югорского края, всей России появилась возможность насладиться коллекциями Русского музея".

Он напомнил, что 2020 г. для культурного учреждения особо значимый – 25 апреля Русский музей отметил 125-летие со дня подписания императором Николаем II специального указа о создании Русского музея императора Александра III. И представленная в Когалыме коллекция Василия Кокорева была приобретена именно для Александра III.

"В этом году Когалыму исполнилось 30 лет, в будущем году 35 лет исполнится компании "ЛУКОЙЛ", – продолжил Владимир Гусев. – Открыть филиал несложно. Главное – программа работы на долгие годы. Сегодня мы уже оценили место, где будет расположен полноценный филиал Русского музея – культурно-выставочный центр. И у нас есть, чем его наполнить: коллекция Русского музея – тысячелетняя история России в лицах, персонажах. Проходя по залам, каждый может перелистнуть страницы этой истории".

Напомним, в марте 2019 г. в Когалыме открылся филиал Малого театра.