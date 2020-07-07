12 Октября 2020
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Общество В России
защитный костюм, врачи, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба РМК

60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и "Левада-центром".

Как сообщают "Ведомости", почти половина считает заниженными данные по количеству зараженных и погибших. Всего было опрошено 502 врача.

В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49 и 47% респондентов (среди тех, кто работает с COVID-пациентами, сомневаются в отчетах о заболеваемости 54%).

Напротив, 9 и 11% соответственно считают цифры завышенными. В правдивость информации верят 23% (по заразившимся) и 21% (по погибшим).

Ранее опрос показал, что продолжается рост группы covid-диссидентов – людей, которые не верят в эпидемию, считают ее выдумкой. Но эксперты отмечают, что теперь рост этой группы нельзя назвать стремительным: к 26 мая доля скептиков составляла 32,8%, то к 16 июня эта группа составила 33,6%. Для сравнения — с 20 апреля по 26 мая рост составил 8,6%.

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60% врачей в России не доверяют официальной статистике по коронавирусу

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Теги: врачи, коронавирус, статистика



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