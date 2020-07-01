Чиновник мэрии Урая "сэкономил" бюджетные деньги через угрозы подрядчику

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: www.uray.ru

Чиновник мэрии Урая "сэкономил" бюджетные деньги через угрозы подрядчику

В Урае возбуждено уголовное дело против начальника управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Ему вменяют то, что он угрозами заставил бизнесмена согласовать меньшую, нежели было заявлено, сумму муниципального контракта, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.
Читайте также:

Учреждение заключило с предпринимателем муниципальный контракт на снос строений, разборку конструкций, утилизацию строительного мусора и отсыпку освобожденного участка. По версии следствия, начальник управления в ноябре-декабре 2019 г., желая сэкономить бюджетные деньги, заставил бизнесмена подписать акты выполненных работ, где указана сумма, которая меньше предусмотренной по контракту.

При этом все работы, предусмотренные соглашением, предприниматель выполнил полностью и в срок. Несмотря на это, он под угрозой лишиться полной оплаты контракта вынужден был согласиться на условия сотрудника мэрии. Бизнесмену заплатили на 80 тыс. руб. меньше, это более четверти суммы контракта.

По данным сайта администрации Урая, должность начальника управления ЖКХ занимает Олег Лаушкин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Чиновник мэрии Урая "сэкономил" бюджетные деньги через угрозы подрядчику

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Олег Лаушкин, управление ЖКХ администрации Урая, уголовное дело, муниципальный контракт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети