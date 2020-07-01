Чиновник мэрии Урая "сэкономил" бюджетные деньги через угрозы подрядчику

В Урае возбуждено уголовное дело против начальника управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Ему вменяют то, что он угрозами заставил бизнесмена согласовать меньшую, нежели было заявлено, сумму муниципального контракта, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

Учреждение заключило с предпринимателем муниципальный контракт на снос строений, разборку конструкций, утилизацию строительного мусора и отсыпку освобожденного участка. По версии следствия, начальник управления в ноябре-декабре 2019 г., желая сэкономить бюджетные деньги, заставил бизнесмена подписать акты выполненных работ, где указана сумма, которая меньше предусмотренной по контракту.

При этом все работы, предусмотренные соглашением, предприниматель выполнил полностью и в срок. Несмотря на это, он под угрозой лишиться полной оплаты контракта вынужден был согласиться на условия сотрудника мэрии. Бизнесмену заплатили на 80 тыс. руб. меньше, это более четверти суммы контракта.

По данным сайта администрации Урая, должность начальника управления ЖКХ занимает Олег Лаушкин.