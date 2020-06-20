В Пермском крае по вине матери погибла шестилетняя девочка

В Пермском крае 43-летней матери вменяют смерть дочери, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По версии следствия, 19 июня в Индустриальном районе Перми в банном комплексе в компании отдыхали 43-летняя мать и её шестилетняя дочь. Девочка осталась без присмотра и в итоге утонула в бассейне.

Против матери возбуждено уголовное дело. Прошло медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения подозреваемой. Расследование продолжается.