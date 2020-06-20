26 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Сургут, городская клиническая поликлиника № 1 (2018) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае по вине матери погибла шестилетняя девочка

В Пермском крае 43-летней матери вменяют смерть дочери, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.
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По версии следствия, 19 июня в Индустриальном районе Перми в банном комплексе в компании отдыхали 43-летняя мать и её шестилетняя дочь. Девочка осталась без присмотра и в итоге утонула в бассейне.

Против матери возбуждено уголовное дело. Прошло медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения подозреваемой. Расследование продолжается.

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В Пермском крае по вине матери погибла шестилетняя девочка

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Теги: мать, дочь, бассейн



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Развитие сюжета:

Ранее 21.08.2020 13:02 Мск В Перми мать судят за смерть в бассейне шестилетней дочери

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