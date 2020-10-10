Пермячка, дочь которой утонула в бассейне получила реальный срок

Индустриальный районный суд Перми признал виновной местную жительницу в причинении смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Вечером 19 июня в банном комплексе мать отдыхала в компании друзей. Вместе с ней была её семилетняя дочь. Во время отдыха нетрезвая обвиняемая оставила ребёнка в открытом бассейне глубиной 1,7 м без присмотра и ушла в сауну. Вскоре её дочь утонула.

Несмотря на действия реанимационной бригады скорой помощи, малолетняя скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил виновную к году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.