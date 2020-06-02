Ущерб от "дурно пахнущих" нарушений тюменской птицефабрики "Боровская" оценили в 469 миллионов

Птицефабрика "Боровская" нанесла природе ущерб на сумму в 469 млн руб. Об этом говорится в ответе областного управления Россельхознадзора депутату Тюменской областной думы Юрию Юхневичу, сообщил Накануне.RU сам политик.

Напомним, с жалобами на неприятный запах со стороны птицефабрики к Юхневичу в мае этого года обратился общественный активист Антон Чупрунов. По словам заявителя, ежегодно с весны до осени жители Восточного административного округа Тюмени периодически ощущают стойкий запах фекалий, исходящий со стороны птицефабрики. Юхневич направил запросы в управления Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Росприроднадзора, а также в природоохранную прокуратуру.

По обращению депутата проведён плановый осмотр земельного участка. Выявлены признаки нарушения, связанного с загрязнением земель птичьим помётом. Взяты пробы почвы, идут их лабораторные исследования.

Политик напоминает, что проверки предприятия проводили в 2018 и 2019 гг. В результате было выявлено загрязнение земель сельскохозяйственного назначения отходами производства. За это птицефабрика оштрафована на общую сумму в 1,4 млн руб., ущерб почве от нарушений оценён в 469,3 млн руб.

Кроме того, за ненадлежащее хранение птичьего помёта предприятие штрафовали в 2018 г. на 110 тыс. руб. и за неисполнение предписания в 2019 г. – ещё на 200 тыс. руб. Компании неоднократно выдавали предписания об устранении нарушений, которые в установленный срок не выполнены.

Напомним, в прошлом году птицефабрика оказалась в эпицентре скандала как раз из-за неприятного запаха. Информация об этом прозвучала даже на совещании по нацпроектам, которое провёл 27 октября 2019 г. в Тюмени полпред президента в УрФО Николай Цуканов.