01 Сентября 2020
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Экономика Москва
Максим Решетников (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Решетников: Экономика снизится на 5% в 2020 году и восстановится на 2,8% в 2021

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал о прогнозах министерства по экономической ситуации в стране на 2020-2021 годы. В Госдуме он выступил в рамках правительственного часа.

"Ситуация остается крайне неопределенной. Красноречивый показатель – разброс прогнозов и оценок. Процесс открытия экономик идет небыстро, и отскока ждать не стоит", - начал Решетников. 

Он сразу сообщил, что прогноз по цене Urals на этот год составляет $31 за баррель, на 2021 год - $35 за баррель. "Это позволяет нам говорить об исполнении всех обязательств", - считает министр. 

"Мы видим, что с 12 мая стали появляться признаки оживления. Сейчас уровень экономической активности - 79% от докризисного. Уже сейчас есть возможности поэтапно снимать ограничения, и регионы этим пользуются. Под ограничением в конце апреля находилось 28% рабочих мест. Сейчас показатель снижается – только 17% рабочих мест. Снижение экономики в этом году составит до 5%, в 2021 году – ожидаем восстановление на 2,8%. Ослабление валютного курса весной практически исчерпано, инфляция в 4% по году не будет превышена. Рост безработицы до 5,7% по году. Восстановление доходов населения в 2021 году – в районе 3%", - сообщил Решетников.

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Решетников: Экономика снизится на 5% в 2020 году и восстановится на 2,8% в 2021

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Теги: экономика, восстановление, максим решетников



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