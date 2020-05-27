Решетников: Экономика снизится на 5% в 2020 году и восстановится на 2,8% в 2021

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал о прогнозах министерства по экономической ситуации в стране на 2020-2021 годы. В Госдуме он выступил в рамках правительственного часа.

"Ситуация остается крайне неопределенной. Красноречивый показатель – разброс прогнозов и оценок. Процесс открытия экономик идет небыстро, и отскока ждать не стоит", - начал Решетников.

Он сразу сообщил, что прогноз по цене Urals на этот год составляет $31 за баррель, на 2021 год - $35 за баррель. "Это позволяет нам говорить об исполнении всех обязательств", - считает министр.

"Мы видим, что с 12 мая стали появляться признаки оживления. Сейчас уровень экономической активности - 79% от докризисного. Уже сейчас есть возможности поэтапно снимать ограничения, и регионы этим пользуются. Под ограничением в конце апреля находилось 28% рабочих мест. Сейчас показатель снижается – только 17% рабочих мест. Снижение экономики в этом году составит до 5%, в 2021 году – ожидаем восстановление на 2,8%. Ослабление валютного курса весной практически исчерпано, инфляция в 4% по году не будет превышена. Рост безработицы до 5,7% по году. Восстановление доходов населения в 2021 году – в районе 3%", - сообщил Решетников.