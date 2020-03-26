В жилом доме в Магнитогорске опять произошел взрыв

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв. Предварительная причина произошедшего - газ.

Как пишет Mash, по данным очевидцев, в настоящее время пожар охватил сразу несколько квартир в доме на ул. Доменщиков, 19. По предварительной информации, двое погибли.

На месте работают спасательные службы.

Напомним, 31 декабря 2018 году в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса, погибли 39 человек. Внятного ответа, что случилось в ту ночь, нет до сих пор. Власти продолжают настаивать, что это был взрыв газа.