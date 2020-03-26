В аэропорту Екатеринбурга задержали антикварные самовары, которые пытались незаконно переправить в Китай

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пресекли попытку вывоза за рубеж старинных самоваров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, гражданин России пытался отправить в Китай два самовара общим весом более 12,5 кг. Изготовленные из сплава меди (латуни) дровяные самовары имеют надписи на русском языке: Товарищество Торговаго Дома Бр. Шемариныхъ и Самоварная фабрика П.И. Баташева 1-й сортъ, а также разные декоративные элементы.

В таможенной декларации отправитель указал предварительную стоимость товаров: 4 тысячи 855 рублей и 5 тысяч 235 рублей соответственно. Однако, согласно заключению эксперта, оба относятся к категории культурных ценностей, созданных более 100 лет назад.

Выяснилось, что рыночная стоимость самоваров в несколько раз превышает указанную в декларации и составляет более 36 тысяч рублей. При этом никакого разрешения от Минкульта РФ, которое требуется в таких случаях, у отправителя не было.

Посылки задержаны. Против мужчины ведется административное расследование, ему грозит крупный штраф и возможная конфискация товара.