06 Октября 2020
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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга задержали антикварные самовары, которые пытались незаконно переправить в Китай

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пресекли попытку вывоза за рубеж старинных самоваров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, гражданин России пытался отправить в Китай два самовара общим весом более 12,5 кг. Изготовленные из сплава меди (латуни) дровяные самовары имеют надписи на русском языке: Товарищество Торговаго Дома Бр. Шемариныхъ и Самоварная фабрика П.И. Баташева 1-й сортъ, а также разные декоративные элементы.

В таможенной декларации отправитель указал предварительную стоимость товаров: 4 тысячи 855 рублей и 5 тысяч 235 рублей соответственно. Однако, согласно заключению эксперта, оба относятся к категории культурных ценностей, созданных более 100 лет назад.

Попытку вывоза двух старинных самоваров пресекли кольцовские таможенники(2020)|Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

Выяснилось, что рыночная стоимость самоваров в несколько раз превышает указанную в декларации и составляет более 36 тысяч рублей. При этом никакого разрешения от Минкульта РФ, которое требуется в таких случаях, у отправителя не было.

Посылки задержаны. Против мужчины ведется административное расследование, ему грозит крупный штраф и возможная конфискация товара.

Попытку вывоза двух старинных самоваров пресекли кольцовские таможенники(2020)|Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

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В аэропорту Екатеринбурга задержали антикварные самовары, которые пытались незаконно переправить в Китай

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Теги: самовары, антиквариат, Екатеринбург



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