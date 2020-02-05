17 Августа 2020
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Общество В бывшем СССР
(2005) | Фото: www.strani.ru

Рождаемость в Белоруссии рухнула до минимума с 1945 года

Рождаемость в Белоруссии упала до исторического минимума. В 2019 году родилось всего 87,5 тыс. детей - такой низкой рождаемости не было за всю историю статистических наблюдений с 1945 года.
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Еще в 2015 году в республике появились на свет 119 тыс. детей. Но уже в 2018 году рождаемость упала до 94 тыс., что было минимумом за 13 лет. И вот новый провал. Как пишет телеграм-канал "Кастрычніцкі эканамічны форум", суммарный коэффициент рождаемости, который для для простого воспроизводства населения должен составлять 2,1 ребенка не женщину, в благополучном Минске сегодня ниже 1. В 2018 году рождаемость в белорусской столице была на 24% ниже средней по стране.

Интересно, что рождаемость в белорусском селе в позапрошлом году была 2,9 ребенка на женщину, т.е. в среднем каждая сельская белоруска была многодетной. В то время как в городе каждая женщина за всю жизнь в среднем рожала лишь 1,26 ребенка. Также любопытно, что по сравнению с началом 2000-х гг. рождаемость на селе выросла почти в два раза, а в городе - лишь на 25%. Однако 80% белорусов живут в городах, чем и объясняется гораздо большее влияние крайне низкой рождаемости горожан.

Независимый демограф-эксперт Алексей Ракша считает, что белорусская ситуация очень похожа на российскую, только хуже.

Отметим, что население Белоруссии убывает. Сегодня оно составляет менее 9,5 млн, упав до уровня 1976 года.

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Рождаемость в Белоруссии рухнула до минимума с 1945 года

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Теги: Беларусь, рождаемость



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