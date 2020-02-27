08 Сентября 2020
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Китайцы покидают Ухань в масках (2020) | Фото: www.thepaper.cn

Китайская семья покидает Югру из-за истерики вокруг коронавирусной инфекции

В Нижневартовске китайская семья покидает регион из-за травли, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в местных соцсетях. Конфликт с вартовчанами у китайской семьи Суй, которая уже давно жила и работала в Югре, начался после того, как гражданка КНР чихнула в городской маршрутке. Пассажиры выгнали женщину из общественного транспорта из страха заболеть коронавирусом, а после освободить жилье попросила хозяйка квартиры. Женщина пыталась объяснить, что у нее обычное ОРВИ, но ей не поверили.

Сейчас семья уехала в Москву к родственникам, после планирует вернуться на родину. Возвращение в Югру китайцы не исключают, но после того, как закончится истерика с вирусом.

Отметим, что в соцсетях югорчане принесли извинения за поведение некоторых земляков.

Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" в Югре Елена Исламуратова в интервью "Ugra-news" назвала сложившуюся ситуацию неприятной и призвала югорчан к милосердию.

"Югра испокон веков была многонациональным регионом. Здесь проживают люди 124 национальностей. Мы вместе воспитываем детей, трудимся рядом друг с другом, как в единой семье, в мире и согласии. Поэтому, конечно, ситуация неприятная. Искренне жаль, что она произошла у нас. Мы любим принимать гостей из разных регионов, стран, сами путешествуем. И неизвестно, кто, когда и в какой точке мира окажется, какая ситуация там произойдет. Я хотела бы призвать югорчан быть более милосердными, а семье из Китая хочу выразить слова сочувствия и пожелать благополучия и добра", - заявила она, подчеркнув, что этот случай не является нормой поведения для жителей Югры.

Общественница выразила мнение, что паника связана с обилием информации о новом вирусе, и подчеркнула, что таких поступков совершать не нужно.

Отметим, что на сегодняшний день в Югре на двухнедельном карантине находятся восемь граждан КНР и 10 югорчан, которые вернулись из туристических поездок по Китаю. Случаев коронавируса в округе нет.

Напомним, ранее жители Нефтеюганска выгнали на улицу 15 китайцев из страха, что те заразят их коронавирусом.

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Китайская семья покидает Югру из-за истерики вокруг коронавирусной инфекции

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Теги: коронавирус, китайская семья, травля, Елена Исламуратова



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