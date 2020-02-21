02 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми, помимо бабушки и внучки, снежной лавиной накрыло еще одну девочку и женщину

Пермская "Скорая помощь" сообщила, что вчерашний случай падения снега с крыши, из-за которого бабушка и внучка получили травмы, был не единственным за день. Травмы получили еще два человека, передает корреспондент Накануне.RU.

Еще один вызов врачам поступил в 15.21, на ул. 25 Октября, 1 - упавший с крыши снег травмировал женщину 33 лет. С переломом левого предплечья она госпитализирована в краевую клиническую больницу. В 18.39 на ул. Мира, 101 сосулька упала на девочку 12 лет. С сотрясением мозга она госпитализирована в краевую детскую больницу.

"Состояние пациентов не вызывает опасений - они обязательно поправятся. Желаем им крепкого здоровья, ну а вас призываем быть внимательными и, по возможности, не ходить близко к фасадам зданий", - заявили в "скорой помощи".

Напомним, ранее сообщалось, что возле дома №47 по Комсомольскому проспекту снег упал на семилетнюю девочку и ее 67-летнюю бабушку. Девочка получила тяжелую травму, ее бабушка – множественные ушибы. Ребенок госпитализирован в краевую детскую больницу, ее состояние – стабильно удовлетворительное.

Момент падения снега попал на видео:

Напомним, следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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В Перми, помимо бабушки и внучки, снежной лавиной накрыло еще одну девочку и женщину

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Теги: наледь, снег, крыша, обрушение



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Ранее 20.02.2020 09:00 Мск В Перми упавшая с крыши дома наледь тяжело покалечила бабушку и внучку

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