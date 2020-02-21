В Перми, помимо бабушки и внучки, снежной лавиной накрыло еще одну девочку и женщину

Пермская "Скорая помощь" сообщила, что вчерашний случай падения снега с крыши, из-за которого бабушка и внучка получили травмы, был не единственным за день. Травмы получили еще два человека, передает корреспондент Накануне.RU.

Еще один вызов врачам поступил в 15.21, на ул. 25 Октября, 1 - упавший с крыши снег травмировал женщину 33 лет. С переломом левого предплечья она госпитализирована в краевую клиническую больницу. В 18.39 на ул. Мира, 101 сосулька упала на девочку 12 лет. С сотрясением мозга она госпитализирована в краевую детскую больницу.

"Состояние пациентов не вызывает опасений - они обязательно поправятся. Желаем им крепкого здоровья, ну а вас призываем быть внимательными и, по возможности, не ходить близко к фасадам зданий", - заявили в "скорой помощи".

Напомним, ранее сообщалось, что возле дома №47 по Комсомольскому проспекту снег упал на семилетнюю девочку и ее 67-летнюю бабушку. Девочка получила тяжелую травму, ее бабушка – множественные ушибы. Ребенок госпитализирован в краевую детскую больницу, ее состояние – стабильно удовлетворительное.

Момент падения снега попал на видео:

Напомним, следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".