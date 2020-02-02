Школы Тюмени закрыты на карантин: занятия будут вестись дистанционно

В школах Тюмени введен карантин: учебный процесс приостановлен с 3 по 8 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Процесс обучения будет вестись дистанционно. Врачи рекомендуют избегать контактов с больными гриппом и ОРВИ, не посещать места массового скопления людей, пользоваться медицинскими масками в общественном транспорте, больницах и ТЦ. Маски необходимо часто менять. После посещения многолюдных мест полоскать горло антисептическими растворами

Также следует чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, соблюдать правила личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом.

При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.

Напомним, что в Тюмени был выявлен случай заболевания коронавирусом.