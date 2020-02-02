15 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

Школы Тюмени закрыты на карантин: занятия будут вестись дистанционно

В школах Тюмени введен карантин: учебный процесс приостановлен с 3 по 8 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Процесс обучения будет вестись дистанционно. Врачи рекомендуют избегать контактов с больными гриппом и ОРВИ, не посещать места массового скопления людей, пользоваться медицинскими масками в общественном транспорте, больницах и ТЦ. Маски необходимо часто менять. После посещения многолюдных мест полоскать горло антисептическими растворами

Также следует чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, соблюдать правила личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки с мылом.

При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.

Напомним, что в Тюмени был выявлен случай заболевания коронавирусом.

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Школы Тюмени закрыты на карантин: занятия будут вестись дистанционно

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Теги: школы, карантин, занятия, грипп, орви



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Развитие сюжета:

Ранее 07.02.2020 11:03 Мск Карантин в школах Тюмени продлен еще на неделю

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