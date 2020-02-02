Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии неприемлемым поведением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия-1" объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии неприемлемым поведением.

Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о недопустимости проявления неуважения к людям со стороны власти. Событие, участником которого стал экс-глава Чувашии, он назвал "некрасивым".

Напомним, 23 января Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. В ходе церемонии он приподнял руку с ключами, заставив, таким образом, пожарного подпрыгнуть. Видеоролик вызвал скандал.

Факт неэтичного поведения негативно восприняли в МЧС. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев подчеркнул, что руководитель такого высокого ранга не должен вести себя подобным образом и отметил, что сотрудники МЧС должны помнить, что представляют ведомство, которое уважают не только в России, но и во всем мире, а потому должны вести себя соответствующе.

После инцидента партийная комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из рядов "Единой России". Замсекретаря генсовета партии власти Евгений Ревенко назвал действия Игнатьева унижением чести и достоинства офицера. Накануне решение об исключении Михаила Игнатьева из "ЕР" было принято.

29 января президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашской Республики в связи с утратой доверия.