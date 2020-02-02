14 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
обрушение крыши кафе, Новосибирск (2020) | Фото: vk.com/club59478655

Задержан организатор вечеринки в кафе Новосибирска, где под тяжестью снега рухнула крыша

В Новосибирске задержан 27-летний мужчина, организатор вечеринки в кафе, где сегодня ночью под тяжестью снега рухнула крыша, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По предварительным данным, у собственника, якобы не было разрешения на проведение публичных мероприятий. Также сообщается, что само здание будто бы не было введено в эксплуатацию — документы еще оформлялись. Возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На помощь местным следователям, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, направлены криминалисты центрального аппарата СК России.

Напомним, в Новосибирске этой ночью произошло обрушение крыши в кафе. Из под завалов спасатели достали пятерых человек, в том числе девушку 1997 года рождения, которая от полученных травм скончалась. В настоящий момент в больнице остаются два человека, им сделали операцию.

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Задержан организатор вечеринки в кафе Новосибирска, где под тяжестью снега рухнула крыша

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Теги: обрушение крыши кафе, снег, завалы, мчс, спасатели, пострадавшие, погибшие, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2020 14:50 Мск Организатор трагической вечеринки в Новосибирске отправлен под домашний арест

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.02.2020 09:10 Мск В Новосибирске под тяжестью снега обрушилась крыша: погиб один человек, четверо пострадали

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