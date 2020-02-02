Задержан организатор вечеринки в кафе Новосибирска, где под тяжестью снега рухнула крыша

В Новосибирске задержан 27-летний мужчина, организатор вечеринки в кафе, где сегодня ночью под тяжестью снега рухнула крыша, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По предварительным данным, у собственника, якобы не было разрешения на проведение публичных мероприятий. Также сообщается, что само здание будто бы не было введено в эксплуатацию — документы еще оформлялись. Возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На помощь местным следователям, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, направлены криминалисты центрального аппарата СК России.

Напомним, в Новосибирске этой ночью произошло обрушение крыши в кафе. Из под завалов спасатели достали пятерых человек, в том числе девушку 1997 года рождения, которая от полученных травм скончалась. В настоящий момент в больнице остаются два человека, им сделали операцию.