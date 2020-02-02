14 Августа 2020
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Общество Центральный ФО В России Москва
(2004) | Фото

В отношении чемпиона России по боксу возбуждено уголовное дело за нападение на росгвардейцев

Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, Кушиташвили и его коллегу по боксу задержали в подъезде одного из домов на Фрунзенской набережной в Москве. Росгвардейцы заметили мужчин, когда те выходили из такси. Увидев правоохранителей, они занервничали и поспешили зайти в подъезд. Сотрудники Росгвардии последовали за ними и якобы застали за употреблением наркотика. На просьбу предъявить документы Кушиташвили якобы ударил росгвардейца и сломал ему нос.

Сообщается, что при задержании у спортсмена был найден сверток с примерно 0,7 г кокаина.

По информации РЕН-ТВ, спортсмены отрицают свою вину.

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В отношении чемпиона России по боксу возбуждено уголовное дело за нападение на росгвардейцев

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Теги: боксер, кокаин, Георгий Кушиташвили



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 13:12 Мск В анализах арестованного боксера Кушиташвили нашли кокаин

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