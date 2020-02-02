В отношении чемпиона России по боксу возбуждено уголовное дело за нападение на росгвардейцев

Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, Кушиташвили и его коллегу по боксу задержали в подъезде одного из домов на Фрунзенской набережной в Москве. Росгвардейцы заметили мужчин, когда те выходили из такси. Увидев правоохранителей, они занервничали и поспешили зайти в подъезд. Сотрудники Росгвардии последовали за ними и якобы застали за употреблением наркотика. На просьбу предъявить документы Кушиташвили якобы ударил росгвардейца и сломал ему нос.

Сообщается, что при задержании у спортсмена был найден сверток с примерно 0,7 г кокаина.

По информации РЕН-ТВ, спортсмены отрицают свою вину.