14 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
обрушение крыши кафе, Новосибирск (2020) | Фото: vk.com/club59478655

В Новосибирске под тяжестью снега обрушилась крыша: погиб один человек, четверо пострадали

В Новосибирске этой ночью произошло обрушение крыши в кафе. Из под завалов спасатели достали пятерых человек, в том числе девушку 1997 года рождения, которая от полученных травм скончалась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение об обрушении кровли в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе поступило 3.39. Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек.

Наиболее вероятной причиной обрушения крыши спасатели называют скопление снега на крыше строения - она не выдержала нагрузки и рухнула.

обрушение крыши кафе, Новосибирск(2020)|Фото: vk.com/club59478655

обрушение крыши кафе, Новосибирск(2020)|Фото: vk.com/club59478655

Следователи Новосибирска уже возбудили уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

обрушение крыши кафе, Новосибирск(2020)|Фото: vk.com/club59478655

В областном минздраве сообщили, что всего в Центральную клиническую больницу Академгородка доставили четверых человек, оказавшихся под завалами. Двоих врачи осмотрели и отпустили домой: травм у них нет, только переохлаждение. Еще двоих пациентов - мужчину и девушку госпитализировали. У девушки перелом костей голени, у мужчин - костей таза. Им была сделана операция.

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В Новосибирске под тяжестью снега обрушилась крыша: погиб один человек, четверо пострадали

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Теги: обрушение крыши кафе, снег, завалы, мчс, спасатели, пострадавшие, погибшие, уголовное дело



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