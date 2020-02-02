В Новосибирске под тяжестью снега обрушилась крыша: погиб один человек, четверо пострадали

В Новосибирске этой ночью произошло обрушение крыши в кафе. Из под завалов спасатели достали пятерых человек, в том числе девушку 1997 года рождения, которая от полученных травм скончалась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение об обрушении кровли в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе поступило 3.39. Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек.

Наиболее вероятной причиной обрушения крыши спасатели называют скопление снега на крыше строения - она не выдержала нагрузки и рухнула.

Следователи Новосибирска уже возбудили уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В областном минздраве сообщили, что всего в Центральную клиническую больницу Академгородка доставили четверых человек, оказавшихся под завалами. Двоих врачи осмотрели и отпустили домой: травм у них нет, только переохлаждение. Еще двоих пациентов - мужчину и девушку госпитализировали. У девушки перелом костей голени, у мужчин - костей таза. Им была сделана операция.