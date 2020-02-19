В Японии начали высадку пассажиров лайнера Diamond Princess после двухнедельного карантина

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess начали сходить на берег в порту Йокогамы (Япония). Они провели на карантине две недели. В среду, 19 февраля, корабль покинут около 500 человек, высадка всех здоровых пассажиров и членов экипажа завершится к пятнице.

Как сообщают японские СМИ, первыми начали сходить на берег пожилые люди в возрасте 70-80 лет. Вообще, пожилых среди пассажиров большинство. И именно они входят в основную группу риска по коронавирусу COVID-19. Первым заболевшим на корабле был 80-летний мужчина.

На берег выпускают только тех, чьи тесты дали отрицательный результат на коронаврус. Проверили абсолютно всех – на борту находилось около 3700 человек на момент начала вспышки коронавирусной пневмонии.

Людям, у которых медики выявили заболевание, придется остаться на борту лайнера еще на дополнительный период карантина. Несколько стран уже эвакуировали своих граждан из-за распространения инфекции среди пассажиров, передает РБК.

Сегодня число заболевших на лайнере превышает 500 человек. Среди них – двое россиян.