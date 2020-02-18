В ФК "Урал" пришел двукратный чемпион России и трехкратный обладатель Суперкубка страны

ФК "Урал" продолжает усиливаться перед возобновлением сезона Премьер – Лиги. Так, в стан "шмелей" переходит полузащитник Дмитрий Ефремов. Как стало известно Накануне.RU, игрок подписал полноценный контракт с екатеринбуржцами.

24 – летний футболист подписал долгосрочный контракт с оранжево - черными сегодня.

Отметим, что футболист пришел к уральцам в статусе свободного агента. Клуб с берегов Исети не тратил на хавбека ни рубля.

Дмитрий Ефремов ранее выступал за московский ЦСКА. Игрок провел 54 матча в красно – синей футболке. В составе армейцев он стал обладателем Кубка России, двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Однако, голами при этом не отметился. Последний раз игрок забивал в майке "Оренбурга" несколько лет назад. Также вызывался в молодежную и юношеские сборные России.