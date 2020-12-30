30 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Мантуров заявил, что объемы производства "Спутника V" позволяют поставлять вакцину на экспорт

В России произведено более 2 млн доз вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".
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"Произведено уже более 2 млн доз "Спутника-V", это и первого, и второго компонентов, и до конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз", - сказал он.

По словам Мантурова, такие объемы производства позволяют поставлять вакцину и на экспорт.

Напомним, несколько партий "Спутника V" были поставлены за границу, в частности, в Сербию и в Аргентину. Между тем, в российских регионах вакцинацию пока сложно назвать массовой – записаться на прививку могут по-прежнему только люди из определенных групп риска, а не все подряд.

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Мантуров заявил, что объемы производства "Спутника V" позволяют поставлять вакцину на экспорт

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Теги: денис мантуров, экспорт вакцины, спутник v, группы риска, массовая вакцинация



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