В Тюменской области не планируют возрождать вытрезвители

В Тюменской области пока не планируют возрождение вытрезвителей, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте здравоохранения.

"У нас есть наркодиспансер, и там есть неотложная медпомощь", - уточнила пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился восстановить систему вытрезвителей в России. Соответствующий закон подписан и опубликован на официальном портале правовой информации. Открывать платные вытрезвители можно с 1 января 2021 г. Закон подразумевает открытие вытрезвителей в рамках государственно-частного партнерства.