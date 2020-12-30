В Пермском крае ждут утверждённые Минздравом, Минтруда и МВД правила работы вытрезвителей

В Пермском крае ждут утверждённый регламент работы вытрезвителей, сообщили Накануне.RU в региональном министерстве здравоохранения.

"Мы ждём нормативно-правовые документы из федерации. Воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД", - уточнили в минздраве.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился восстановить систему вытрезвителей в России. Соответствующий закон подписан и опубликован на официальном портале правовой информации. Открывать платные вытрезвители можно с 1 января 2021 г. Закон подразумевает открытие вытрезвителей в рамках государственно-частного партнерства.