Вице-губернатор Шувалов в Нижневартовске посетил возводимые объекты

Нижневартовск с рабочим визитом посетил заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов. Он обсудил с главой столицы Самотлора Василием Тихоновым реализацию национальных, а также других проектов, направленных на создание комфортных условий. сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Мы уверены, что городской проект "Марафон благоустройства", в рамках которого мы кардинально обновляем дворы микрорайонов, будет продолжен. В нем заинтересованы наши жители, которые готовы софинансировать эти мероприятия и вложить свои 5% в общий вклад благоустройства. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки в этом году реализация "Марафона благоустройства" была приостановлена, так как у нас не было возможности проводить общие собрания жильцов", - сказал Тихонов.

Шувалова посетил строительные площадки социально значимых объектов. Заместитель губернатора Югры совместно с заместителем главы города, директором департамента строительства Виктором Ситниковым посетил улицы Нововартовскую и Московкина, бульвар на набережной, а также площадку, которая в будущем примет ярмарочный комплекс ООО "Русские ярмарки".

"В Нижневартовске реализуют необходимые для жителей проекты. Важно, что администрация города использует все возможные источники финансирования, включая средства национальных проектов России и внебюджетные источники, например, от крупных компаний, работающих на территории города. Это позволяет создавать комфортные условия для жителей", - сказал Шувалов.

Ранее Шувалов посетил Покачи и Лангепас.