29 Декабря 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Вадим Шувалов, Борис Сурцев, Андрей Ухабатов (2020) | Фото: Администрация Лангепаса

Вице-губернатор Югры Шувалов отправился в первую поездку по Востоку округа

Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов отправился в первую в этом статусе поездку по городам округа. Он уехал на Восток автономии – уже посетил Лангепас и Покачи, на очереди – Нижневартовск, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Основная цель визита в Лангепас – узнать о положении дел в сферах, которые Шувалову теперь предстоит курировать. В их числе – реализация регионального проекта "Дорожная сеть" и нацпроекта "Жильё и городская среда". Начал вице-губернатор свой визит в город с встречи с главой Лангепаса Борисом Сурцевым и председателем думы города Андреем Ухаботовым, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Заменили почти 2 тыс. светильников, установили энергосберегающие лампы, произвели ремонт кабельной продукции и магистральных электрических сетей. Муниципальные власти остаются собственниками светового уличного имущества, а концессионер восполняет свои затраты на реновацию за счёт экономии от применения энергосберегающих технологий", - рассказал Сурцев.

Политики прогулялись по объектам, возведённым в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Например, "Сквер семьи" в районе городского отдела ЗАГС и лыжероллерная трасса в парковой зоне.

Вадим Шувалов, Борис Сурцев, Андрей Ухабатов(2020)|Фото: Администрация Лангепаса

"В Лангепасе я впервые, и впечатления – самые положительные. Город уютный, яркий, интересно спроектированный, компактный. Особое внимание в силу своей профессиональной деятельности уделил вопросу благоустройства. Посетил два объекта, построенных в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды". Увиденным остался приятно удивлён", - сказал Шувалов.

В Покачи Вадим Шувалов встретился с главой города Владимиром Степурой, познакомился с проектом "Тёплый берег", сообщили Накануне.RU в мэрии. Гость отметил, что в Покачи при создании "мест притяжения" следуют общемировому тренду "Город – для пешеходов". Также он побывал на стройплощадке нового спорткомплекса. Работы там планируют завершить в 2021 г. С вводом этого объекта ещё больше покачёвцев смогут заниматься спортом.

Посетит Шувалов и Нижневартовск. Ранее визит во время пресс-конференции анонсировал глава столицы Самотлора Василий Тихонов.

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Вице-губернатор Югры Шувалов отправился в первую поездку по Востоку округа

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Теги: Вадим Шувалов, Борис Сурцев, Андрей Ухабатов, Владимир Степура



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