30 Декабря 2020
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Вероника Скворцова (2019) | Фото: gaidarforum.ru

ФМБА разработало "антидот для коронавируса" – Скворцова

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о разработке этиотропного препарата от коронавируса. "Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", - заявила она на встрече с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

"Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата в связи с тем, что он не действует на организм и на иммунитет человека. И с другой стороны – высокую эффективность, превышающую 99%", - сообщила Скворцова.

По ее словам, сейчас уже готово досье для получения разрешения на клинические исследования, его могут выдать до нового года.

"Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", - отметила глава агентства.

В ФМБА также разработали препарат для больных, которые переносят коронавирус в сложной форме. Он уже прошел клинические исследования и находится на последней стадии регистрации.

Кроме того, в агентства разрабатывают свою вакцину – она будет рекомбинантной. Действие такой вакцины реализуется через клеточный иммунитет. "На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру. Для нас сейчас самый ответственный период", - добавила Скворцова.

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ФМБА разработало "антидот для коронавируса" – Скворцова

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Теги: фмба, вероника скворцова, антидот, препараты от коронавируса



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