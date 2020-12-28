28 Декабря 2020
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Глеб Клубничка Жемчугов (2013) | Фото:

Алкоголик из "Дома-2" стал членом Общественного совета Симферополя

"Дом-2" вроде как закрывается, но его звезды продолжают попадать в скандальные истории.

Так, накануне выяснилось, что экс-участник телешоу Глеб Клубничка (он же Глеб Жемчугов) стал членом команды Общественного совета Симферополя. Интересно, что колоритного персонажа со столицей курортного региона связывает детство (Клубничка родом из Владивостока) и не бизнес, а прохождение реабилитации в местном рехабе.

О присоединении к команде совета (в списке членов организации его пока нет) Жемчугов сам сообщил в соцсетях. В общественной организации, куда обычно включают авторитетных горожан, экс-участник "Дома-2" будет заниматься "формированием информационной политики и общественного мнения". "Для меня честь стать частью команды, которая работает на благо людей и для процветания г. Симферополь и Республики Крым", - написал Глеб в Instagram. Его можно видеть и на фотографиях с последнего в этом году заседания совета.

Жемчугов приходил в "Дом-2" несколько раз. Уже в 2011 году в прессе появлялись новости о том, что Глеба выгоняли с проекта за систематическое дебоширство. На протяжении многих лет он пытался сделать карьеру артиста, но дела все никак не шли. Возможно, как раз из-за безуспешных попыток справиться с пристрастием к алкоголю и наркотикам. В последний раз скандал случился в 2019 году, когда Клубничка работал в должности старшего редактора программы "На самом деле" на Первом канале. По его собственному признанию, причиной увольнения стал загул. "Первая причина в том, что я немного загулял и периодически перестал выходить на работу. Вторая — мое тотальное разочарование в том, что там происходит, какие люди там работают", — цитировал тогда Клубничку StarHit. Тогда же участник реалити заявил, что родители отказались от него, узнав о том, как сын покатился по наклонной.

Экс-участник Дома-2 Глеб Клубничка в Общественном совете Симферополя.(2020)|Фото: Общественный совет Симферополя

После увольнения с Первого канала родственники и друзья пристроили Клубничку на реабилитацию в центр, относящийся к фонду "За трезвый Крым". В одном из сюжетов для местного телеканала Глеб рассказал, что более десяти лет активно употреблял наркотики и алкоголь. "Это отобразилось на моей жизни, разрушило её, поэтому на протяжении девяти месяцев я нахожусь в реабилитационном центре в Крыму. Всеми силами и методами я пытаюсь восстановить свою жизнь. Вырос я в хорошей семье, всегда стремился покорить Москву, стать популярным, и в какой-то момент я начал прожигать свою жизнь… Принёс много боли себе и своим родным. У меня не было примера, что употребление — это плохо.  Я до сих пор хочу быть известным, популярным человеком. Хочу быть хорошим парнем… Чтобы мама и сын мною гордились", - заявил Жемчугов летом этого года.

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Алкоголик из "Дома-2" стал членом Общественного совета Симферополя

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Теги: глеб клубничка, рехаб, общественный совет, реабилитация



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