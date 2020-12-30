30 Декабря 2020
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военный медик, врач, медик, коронавирус, больница, защитный костюм (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Собянин заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что город проходит пик заболеваемости коронавирусом.

По его словам, сегодня 130 тыс. человек в регионе находятся на амбулаторном и стационарном лечении от вируса. "Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости, таких значений не было за весь период", - сказал главы города, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, ачиная с 28 декабря прививку от COVID-19 смогут сделать жители Москвы старше 60 лет. Об этом в своем блоге сообщил глава города Сергей Собянин.

Как напомнил мэр, Минздрав России одобрил возможность прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения.

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Собянин заявил о пике заболеваемости COVID-19 в Москве

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Теги: Собянин, Москва, коронавирус



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