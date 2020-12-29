"Индекс оливье" поднялся на 6,1%, - Росстат

Росстат высчитал рост "индекса оливье" на уровне 6,1%. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предполагала, что рост может составить 6,8% или более 20 рублей.

По данным Росстата, традиционный новогодний салат на 4-5 человек в этом году будет стоить 386,60 руб. - такова средняя по России стоимость продуктов для приготовления 2,3 кг оливье.

Интерфакс отмечает, что в 2019 году приготовление этого салата в среднем обходилось россиянам в 364,24 руб. Стоимость селедки под шубой-2020 (1,7 кг) составила 169,27 рублей, что на 7,4% выше, чем в прошлом году (157,61 руб.).

"Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца", - отмечается в сообщении Росстата. Между тем цены на самые дорогие ингредиенты в праздничных салатах - вареную колбасу и сельдь - выросли на 1,69% и 1,55% соответственно.

Дешевле всего салат "Оливье" обойдется в Белгородской области, а селедка под шубой - в Мордовии. Самыми дорогими ингредиенты для новогодних блюд станут для жителей Чукотки, хотя стоимость наборов изменилась в регионе гораздо ниже ожидаемой инфляции.

Отметим, что Эльвира Набиуллина недавно готовила оливье в эфире телеканала RTVi вместе с Сергеем Шнуровым по классическому советскому рецепту. Глава регулятора призналась, что это ее любимое новогоднее блюдо. Также на праздничном столе Набиуллиной можно видеть селедку под шубой и запеченное мясо или курицу.

По словам Набиуллиной, в этом году значимо подорожал картофель, морковка выросла в цене более чем на 20%.

Набиуллина уточнила, что для примерно 2 кг салата на семью нужны 0,4 кг маринованных огурцов, 0,38 кг консервированного горошка, полкило картофеля, 200 г моркови, четыре куриных яйца, 0,3 кг докторской колбасы, 0,2 кг майонеза и 100 г лука